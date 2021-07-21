В бюджет удалось вернуть пока лишь 1,5 млн рублей.

Мэрия Владимира требует с «АДМ» 17,5 млн рублей за депо на улице Гастелло. Об этом сообщили наши коллеги изЕщё 12 июля перевозчик должен был вернуть помещения горадминистрации, но акты приёма-передачи не подписаны даже спустя три дня после ухода предприятия с рынка пассажирских перевозок.Транспортная компания занимает боксы с 2015 года. В её распоряжении находятся гаражи, ангары и ремонтные цеха.В апреле текущего года стало известно о за аренду муниципального имущества. У перевозчика действовали 19 договоров, оплата которых затягивалась.По информации на 16 июля с ОООшки взыскано 1,5 млн из почти 17,5.Напомним, что «АДМ» оставила после себя и другие долги – 13 июля Следующей ночью на стоянке, принадлежавших организации.