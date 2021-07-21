21 июля Татьяне Лазаревой исполняется 55 лет. Все эти годы ее жизнь была очень насыщенной.

21 июля Татьяне Лазаревой исполняется 55 лет. Все эти годы ее жизнь была очень насыщенной.С детства будущая юмористка увлекалась музыкой и даже хотела поступать на вокальное отделение, но не прошла. Тогда Татьяна решила пойти по стопам родителей и поступила в педагогический институт, но и его не закончила из-за конфликта. После судьба привела девушку в Кемеровский институт культуры и искусств. Там Татьяна Лазарева начала играть в КВН и имела на этом поприще большой успех.Уже переехав в Москву, юмористка попала на телевидение – она выходила в эфир сразу в нескольких телепередачах и имела бешеную популярность у зрителей. Также славу Лазаревой принесли съемки в "Ералаше" и нескольких российских сериалах.Что касается личной жизни артистки, то сначала она была очень бурной. В молодости Лазарева часто встречалась с разными молодыми людьми, но все отношения быстро заканчивались."Метало меня," – описывала то время звезда в одном из интервью.Когда же все подруги Татьяны выскочили замуж, она решила, что ей тоже пора, и сама сделала предложение одному старому другу. Однако любви в том браке не случилось, и через пару месяцев пара разъехалась, А когда, спустя пару лет женщина собралась рожать сына от другого, супруги официально развелись.С отцом первого ребенка отношения у Лазаревой тоже не сложились, и она уже готовилась растить сына Степу в одиночестве. Но старый друг юмористки – Михаил Шац видел эту ситуацию по-другому. Он долгое время был влюблен в Татьяну и во всем помогал ей, хотя та не разделяла его чувств. Лишь когда Шац устал бегать за возлюбленной и хотел навсегда уйти, та поняла, что может потерять. В преддверии рождения дочери Сони пара поженилась. А спустя еще несколько лет у артистов родилась еще одна дочь – Антонина. Несмотря на различные слухи, знаменитые супруги до сих пор счастливы вместе.В 2011 году телевизионная карьера Лазаревой пошла на спад. Закат карьеры женщина связывает со своей активной гражданской позицией. Тогда Лазарева переквалифицировалась на "Ютуб". Несколько лет звезда прожила в Испании, где училась ее дочь. Там она снимала свое авторское шоу о воспитании детей.Еще до отъезда в Испанию у артистки обнаружили редкое заболевание кишечника — язвенный колит. Женщина отказалась оформлять инвалидность, так как посчитала это унизительным – об этом сообщил "StarHit". Периодически , и ей бывает очень тяжело, но для своих поклонников Татьяна Лазарева всегда остается жизнерадостной и позитивной.