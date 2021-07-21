В конце июля отмечается международный день торта. Впервые праздник провели в 2009 году, через два года он распространился по всему миру. Девиз этого дня – «I CAKE YOU», что означает «Я приду к

В конце июля отмечается международный день торта. Впервые праздник провели в 2009 году, через два года он распространился по всему миру. Девиз этого дня – «I CAKE YOU», что означает «Я приду к тебе с тортом». Сегодня в студию Шестого канала с десертом пришла домашний кондитер Надежда Астанина.