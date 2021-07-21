Владимирцы столкнулись с массовой рассылкой спам-сообщений о выплатах родителям школьников.

Владимирцы столкнулись с массовой рассылкой спам-сообщений о выплатах родителям школьников.После объявления о новых выплатах семьям с детьми с 6 до 18 лет в сети появились мошеннические сайты, предлагающих оформить «субсидии» или «компенсации». На сайтах предлагается легкое оформление выплат, но на деле у родителей выманиваются конфиденциальные сведения и деньги.В мессенджерах и соцсетях приходят сообщения о необходимости получении выплат. Сообщения приходят с предупреждением, что при неполучении перевода компенсация будет аннулирована. В письме также дается ссылка на фишинговый сайт, адрес которой практически идентичен порталу Госуслуг. На поддельной странице пользователя просят ввести данные банковской карты, на которую якобы переведут деньги. Причем человек должен указать не только номер карты, но и дату ее действия, а также трехзначный код с обратной стороны. Узнав эту информацию, мошенники получают доступ к счету карты и снимают с него деньги.В ряде случаев злоумышленники просят перевести небольшую комиссию за оформление субсидии, объясняя, что деньги идут на оплату услуг юриста. Но после того как люди переводят комиссию, мошенники пропадают.Быть осторожнее, не торопиться, не переходить по неизвестным ссылкам, использовать только официальные порталы, внимательно проверяя адресную строку, советует владимирцам пресс-служба владимирского отделения Банка России.