Во Владимирском отделении Банка России отмечают, что не стоит кликать по сомнительным ссылкам от неизвестных людей.

Во Владимирской области мошенники пытаются обмануть родителей школьников при оформлении выплат.Сразу после назначения субсидии владимирцы начали получать спам-сообщения в соцсетях со ссылкой на фишинговый сайт госуслуг. На поддельном портале жителей просят ввести полную информацию о банковской карте, на которую, якобы, переведут деньги. Узнав номер, срок действия и трёхзначный код платёжного средства, аферисты получают к нему доступ и похищают с карты деньги доверчивых пользователей.В некоторых случаях преступники просят перевести комиссию за услуги юриста, который займётся оформлением выплаты. После оплаты злоумышленники обычно пропадают.Во Владимирском отделении Банка России отмечают, что не стоит кликать по сомнительным ссылкам от неизвестных людей. Таким образом человек может предоставить мошенникам свободный доступ к компьютеру или смартфону.«Используйте только официальные сайты, внимательно проверяйте адресную строку браузера», - предупредил эксперт Банка Евгений Гаврилюк.