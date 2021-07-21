Ночью 8 июля полицейские, патрулируя городские улицы, обратили внимание на мужчину, который вез металлическую тележку. Подойдя ближе, правоохранители увидели, что в тележке лежат кабель и

Ночью 8 июля полицейские, патрулируя городские улицы, обратили внимание на мужчину, который вез металлическую тележку. Подойдя ближе, правоохранители увидели, что в тележке лежат кабель и ножовка. Чье это имущество мужчина объяснить не смог. Для проверки его привезли в отдел полиции. По данным УМВД области, задержанный 37-летний местный житель украл с территории местной базы 11 метров