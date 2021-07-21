За россиян на Играх в Токио будет болеть и наш земляк, прославленный спортсмен Павел Кузнецов. В июле этого года олимпиец отметил юбилей. О пути к олимпийскому золоту, политике в большом спорте и планах на будущее чемпион рассказал моей коллеге Марии Платанюк.

За россиян на Играх в Токио будет болеть и наш земляк, прославленный спортсмен Павел Кузнецов. В июле этого года олимпиец отметил юбилей. О пути к олимпийскому золоту, "политике в большом спорте" и планах на будущее чемпион рассказал моей коллеге Марии Платанюк.Сеул-88. Силовые виды спорта. Триумф нашего земляка- 27-летнего Павла Кузнецова. На кадрах хроники спокойствие атлета- поистине олимпийское. К медалям самой высокой пробы Павел Кузнецов шёл уверенно и твёрдо.В Сеуле рекордсмен взял в рывке 190 килограммов, толкнул 235. Равных на помосте не оказалось. Сегодня, вспоминая Игры 88-ого, прославленный спортсмен, почётный гражданин Владимира говорит: летел максимально подготовленным.- Когда Вы ехали в Сеул, на главные игры планеты, Вы ехали только за золотом, бронзу и серебро не рассматривали?- Для любого спортсмена очень почётно и важно выступать на Олимпийских играх, какое бы место он не занял. Но мне была поставлена задача- только золото. Любое второе, третье место расценивалось бы как поражение.На 24-ых летних Олимпийских Играх в Сеуле сборная Советского Союза показала лучшее выступление в своей истории. По количеству "золота" и суммарному числу медалей она обошла США. И это последнее спортивное противостояние сверхдержав. Международная обстановка была очень непростой, рассказывает Павел Кузнецов. Но в Южной Корее в полной мере проявила себя "народная дипломатия". Обычные корейцы встречали невероятно тепло.Павел Кузнецов, тяжелоатлет, олимпийский чемпион, почётный гражданин г. Владимира:- Зашли в какой-то магазинчик, а нам говорят: "Вы - русские?". Мы так с опаской" "Да, русские". Кинулись обниматься, целоваться. Вы - русские, вы- русские. Приехали к нам на Олимпиаду. Заходите, будете чай, конфеты, посадили нас за стол* . И они по- русски с нами разговаривали."Рад, что владимирцы будут защищать честь страны в Токио", подчёркивает Павел Кузнецов. "Владимир давно не звучал на Олимпиаде". Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства на Играх в Японии россияне не смогут выступать под национальным флагом. 335 атлетов представят команду Олимпийского комитета России. По мнению Павла Кузнецова, большой спорт в идеале должен быть "вне политики". На деле- ситуация иная. Российские спортсмены всегда были сильными соперниками. А к лучшим- отношение непримиримое.- Очень жёстко, в определённых жёстких рамках. С колючками, с шипами. Не дай Бог, шаг в сторону, влево, вправо. От этого мы только крепчаем. Для того, чтобы побеждать, надо быть самым сильным.В тяжёлую атлетику чемпиона- уроженца Струнино - привёл его отец- заслуженный тренер СССР- Виктор Петрович Кузнецов. Пример отца и сейчас перед глазами. Сегодня дело всей жизни Павла Кузнецова- спортшкола олимпийского резерва. "Выстроенная" фактически его руками, она носит его имя. В июле олимпиец отметил юбилей. Ему- 60. Все мечты связаны исключительно с родной школой.Павел Кузнецов, тяжелоатлет, олимпийский чемпион, почётный гражданин г. Владимира:- Хотелось бы создать команду, крепкую единую команду, которая могла бы даже не только на первенство России, но даже на Европу и мира поехать 3-4 человека из нашей команды Владимирской. Вот моя цель.Воспитанники Павла Кузнецова показывают отличные результаты. Арсению Спицын у- 23. Один из молодых и перспективных "тяжей". Арсений замечает: несмотря на жёсткий график тренировок, Игры в Токио будет смотреть обязательно. Пример наших атлетов доказывает: спорт высоких достижений- для сильных духом.Арсений Спицын, чемпион ЦФО по тяжёлой атлетике, мастер спорта:- Сто процентов не для слабаков, там не только всё силой решается. Ещё чем-то. Очень должна быть сильной психика у человека.Декретный перерыв Кристины Комаровой был очень коротким. И сегодня в зал она приходит с сыном.Двухлетний Даня, кстати, уже понимает свою первую штангу. Победы России будут желать вместе.Кристина Комарова, призер чемпионата ЦФО по тяжелой атлетике, мастер спорта:- Будем смотреть, переживать. Поднимать вместе с ними. Если захочет сам. Сейчас видит, повторяет. Я думаю, это останется у него, да?За каждой победой- тяжелейший труд. Это легендарный Павел Кузнецов знает как никто другой. И его обращение к ребятам- от сердца. Олимпийцам он желает главного- уверенности в своих силах.- Нас не сломать никакими законами, никакими коронавирусами, никакими препонами. Мы будем бороться только за золото. Удачи вам!!!Мария Платанюк, Александр Чунаев "Вести-Владимир".