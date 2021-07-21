От старинного Владимира до туманных берегов Исландии. Во Владимирской областной библиотеке открылась юбилейная выставка художника-графика Михаила Белана в честь 70-летия со дня его рождения. Художник признается: с одинаковой любовью он пишет и окрестности Владимира и страну льдов.

От старинного Владимира до туманных берегов Исландии. Во Владимирской областной библиотеке открылась юбилейная выставка художника-графика Михаила Белана в честь 70-летия со дня его рождения. Художник признается: с одинаковой любовью он пишет и окрестности Владимира и "страну льдов".Михаил Белан, художник:- И это стало родным, и где живет моя дочь, внучки. Исландия, Норвегия. Но они отличаются по колориту, настроению.Владимир - в черно-белой графике, а зарубежье - в сочных контрастах, написанных пастелью. Свинцовое грозовое небо перекликается с почти неоновой травой и спокойным синим - красками моря. Но таким творчество Михаила было не всегда. Художник родился и вырос в Таджикистане, прожил там почти 40 лет. Являлся лауреатом международных биеннале сатирического рисунка - а это одно из его основных направлений. В 90-е годы из-за гражданской войны в Таджикистане приехал во Владимир, работал секретарем в газете. И ни один номер не выходил без его рисунка. Михаила Белана называли "главным художником владимирской прессы". Работал он и на ГТРК "Владимир". Сегодня Михаил Васильевич не перестает удивлять разнообразием направлений - портреты, пейзажи, графика, иллюстрации к книгам, шаржи на работников культуры и искусства региона.Елена Сатарова:- Вот на улице жара, а у меня мурашки. Потому что восхищаюсь этим человеком и всей семьей Белан. Выставка юбилейная, и мне кажется, Михаил еще на этой выставке не весь раскрылся. Он еще нас многим удивит.