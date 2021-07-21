В Ярославле появился поезд, который соединил прошлое и настоящее. Союз городов Золотого кольца и Северная железная дорога подписали соглашение о сотрудничестве. О первом рейсе расскажут наши ярославские коллеги, которые стали его пассажирами.

В Ярославле появился поезд, который соединил прошлое и настоящее. Союз городов Золотого кольца и Северная железная дорога подписали соглашение о сотрудничестве. О первом рейсе расскажут наши ярославские коллеги, которые стали его пассажирами.Московский вокзал гудит. Ярославцы всегда с особой любовью встречают генерала, а он приветствует их своим командным голосом.Паровоз прозвище свое получил за лампасы на бортах. Локомотив уже готов отправить первых пассажиров по ретро-маршруту "Золотое кольцо" в Кострому. И это благодаря соглашению между Северной железной дорогой и Союзом городов Золотого кольца. Оно дает старт десяткам новых туристических маршрутов.Олег Васютенко, заместитель начальника Северной железной дороги по взаимодействию с органами власти:- Двигаться будем разнонаправленно. Мы будем делать и самостоятельные маршруты, также мы будем развивать ретродвижения совместно с туроператорами, обязательно будем развивать ретродвижение с департаментами культуры всех областей.А именно тех, где есть города Золотого кольца, и новый проект может стать катализатором развития не только внутреннего, но и въездного туризма.Наталья Булах, исполнительный директор штаб-квартиры Союза городов Золотого кольца:- Если мы говорим про ретро-поезда, то вы наверняка знаете сочетание "экономика впечатлений". Туризм принято называть экономикой впечатлений. Так вот, я хочу сказать, что здесь впечатлений просто море.Кстати, между Ярославлем и Рыбинском уже есть постоянный ретро-маршрут. Зимой такие составы пускают из Иванова в Шую, а еще из Москвы в Великий Устюг в резиденцию Деда Мороза. А вот на родину его внучки - Снегурочки - Кострому отравился совсем новый поезд. Коллаж из самых узнаваемых достопримечательностей маршрута украшает борта вагонов.Никита Мордовин:- Стилизованы они не только снаружи, но и внутри. Сами вагоны обиты деревом, на окнах портьеры, а на креслах вышивки: вот Ростов Великий, вот Переславль-Залесский. И здесь абсолютно все города Золотого кольца.Тех, что имеют официальный статус - 9. И только в одном из них - Суздале - жд-вокзала нет. Остальные города связаны между собой. Причем исторически.Алексей Вульфов, председатель Всероссийского общества любителей железных дорог, историк:- Железная дорога в буквальном смысле это кольцо соединила в кольцо надежных сообщений, потому что большая часть перевозок - это железная дорога. Ну, и кроме того, строились эти дороги с учетом архитектуры этого края. И поэтому вокзалы эти деревянные все тоже органично вписались.Кстати, костромской, который первым принимал ретро-поезд "Золотое кольцо", сейчас в стадии реставрации и в следующий раз туристов встретит уже обновленным.Никита Мордовин, Николай Лебедев. «Вести-Ярославль».