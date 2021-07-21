Злоумышленник знал, где потерпевшая хранила денежные средства, полученные от продажи автомобиля, и похитил их...

Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Чертаново Южное задержали подозреваемого в краже денежных средств.Предварительно установлено, что у 39-летней жительницы столицы из квартиры на Чертановской улице пропали денежные средства в размере 2 миллионов рублей.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался неработающий 34-летний знакомый потерпевшей.Как выяснили стражи порядка, заявительница проживала вместе с подозреваемым в его съемной квартире. Злоумышленник знал, где хранятся у девушки денежные средства, полученные от продажи ее автомобиля, и похитил их. Похищенным он распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Чертаново Южное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22