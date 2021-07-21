Оппозиционный политик Незалежной Виктор Медведчук озвучил план Владимира Зеленского.

Оппозиционный политик Незалежной Виктор Медведчук озвучил план Владимира Зеленского.По мнению эксперта, президент Украины вместе с единомышленниками взяли курс на уничтожение судебной власти. Медведчук заявил, что о подобных намерениях украинского лидера говорит ряд последних событий.Политик считает, что Владимир Зеленский с командой оказывают давление на судебную власть страны. Кроме того, оппозиционер напомнил о попытке роспуска Конституционного суда Незалежной.Вместе с тем, Виктор Медведчук является обвиняемым по делуо госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Политик же убежден, что власти страны занимаются планомерной дискредитацией оппозиции.Напомним, на минувшей неделе с Ангелой Меркель. Главы Украины и Германии говорили о войне в Донбассе, интеграции Незалежной в НАТО и Евросоюз, а также "Северный поток-2".Как писали "Дни.ру", директор Украинского института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник считает, что Владимир Зеленский неумело шантажирует и критикует Запад. Также эксперт отметил, что президент Украины показывает готовность сотрудничать с Турцией, Великобританией и Китаем.