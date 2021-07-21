Российский политолог Андрей Суздальцев считает, что штаб белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской за год успел наворотить много ошибок.

Российский политолог Андрей Суздальцев считает, что штаб белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской за год успел наворотить много ошибок.В понедельник, 19 июля, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеком, заместителем госсекретаря Викторией Нуланд и советником Госдепартамента США Дереком Шолле. Во время переговоров белорусская оппозиционерка призвала американцев усилить экономическое давление на режим Александра Лукашенко, а также дать сигнал России, что Москва может играть важную роль в разрешении кризиса в республике.Помимо этого, в интервью американскому журналу The National Interest Тихановская призналась, что хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Однако экс-кандидат в президенты Белоруссии не знает, произойдет ли это когда-нибудь. Оппозиционерка отметила, что у Москвы и Минска всегда были тесные связи.Комментируя последние новости, политолог Андрей Суздальцев отметил, что визит Тихановской в США без ее общения с американским лидером Джо Байденом нельзя считать успешным. Также оппозиционерка, по мнению эксперта, может даже не рассчитывать на встречу с Путиным."Штаб Тихановской успел наворотить столько ошибок, что даже в случае обострения политических процессов в Минске нет сомнений, что Светлана никогда не выйдет на контакт с президентом России", – написал Суздальцев в своем телеграм-канале.Политолог обратил внимание, что рейтинг Светланы Тихановской в Белоруссии начал падать. Поэтому Андрея Суздальцева смущает то, что экс-кандидат в президенты берет на себя ответственность за все протестное движение в республике.