Ковровской городской прокуратурой в апреле-мае 2021 года проведена проверка соблюдения администрацией города Коврова законодательства о градостроительной деятельности и безопасности дорожного движения.

Ковровской городской прокуратурой в апреле-мае 2021 года проведена проверка соблюдения администрацией города Коврова законодательства о градостроительной деятельности и безопасности дорожного движения.Выявлено, что автомобильная дорога, расположенная в границах бывшего военного городка «Ковров-8», не поставлена на кадастровый учет, право муниципальной собственности на нее не зарегистрировано.Наличие данных нарушений препятствует надлежащей организации мероприятий по ее содержанию (в том числе по очистке от наледи в зимний период) по причине отсутствия ее балансовой принадлежности органу местного самоуправления. По факту выявленного нарушения городской прокуратурой в суд направлено административное исковое заявление о возложении обязанности на администрацию города Коврова поставить на кадастровый учет автомобильную дорогу и зарегистрировать право собственности на нее.Требования прокуратуры удовлетворены, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Решение суда в законную силу не вступило. Фактическое устранение нарушений находится на контроле надзорного органа.