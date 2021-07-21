США и Германия достигли согласия по газопроводу Северный поток – 2, сообщило издание Reuters.

США и Германия достигли согласия по газопроводу "Северный поток – 2", сообщило издание Reuters.США оставляют за собой право на санкции по "Северному потоку–2" в рамках сделки с Германией. По данным Reuters, Вашингтон намерен использовать это преимущество в зависимости от каждого конкретного случая, который предусмотрен американским законодательством.Такое соглашение должно предотвратить введение санкций, "предписанных Конгрессом США", против оператора "Северного потока-2". Весной 2021 года от ограничений отказались из-за противоречийнациональным интересам. Такое мнение якобы озвучивал госсекретарь Энтони Блинкен. Однако меры все-таки были приняты против нескольких российских участников строительства трубопровода, пишет .Также агентство отмечает, что США и Германия накажут Россию, если "Северный поток-2" будут использовать для нанесения вреда государствам, расположенных в Восточной Европе, в том числе – Украине.Кстати, газета сообщала, что в среду, 21 июля, Вашингтон и Берлин могут объявить о результатах сделки по газопроводу в Балтийском море. Якобы американцы готовы отказаться от санкций, а немцы – помогать Украине в вопросах энергетики и дипломатии."Мы ожидаем, что переговоры будут завершены в ближайшие дни", – цитировал собеседника агентства Reuters .Напомним, "Северный поток-2" – магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1,2 тысячи километров. Сообщалось, что строительство завершится в конце августа 2021 года.