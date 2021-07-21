Зафиксировано 75 очагов лесных пожаров на общей площади 58 га.

Из-за аномальной жары во Владимирской области введён 4-ый класс пожарной опасности. В регионе действует особый противопожарный режим, за нарушение которого предусмотрена административная и уголовная ответственность. Об этом напомнил заместитель начальника ГУ МЧС по Владимирской области, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Юрий Арбузов.Он рассказал, что с начала года зафиксировано 75 очагов лесных пожаров на общей площади 58 га. За аналогичный период прошлого года показатель был в два раза меньше.В 37 случаях причиной возгораний стало неосторожное обращение с огнём, в двух виновата молния, также в двух – аварийный режим работы электросети.За весенне-летний период потушено 544 пала сухой травы, 414 их которых произошли в населённых пунктах.«Очаги природных пожаров выявляются при помощи космониторинга, видеокамер, авиаразведки и пешего патрулирования», - пояснил Юрий Александрович.