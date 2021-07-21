Сегодня в празднование Казанской иконы в селе Ельцы Киржачского района откроется первая в регионе благотворительная школа колокольного звона.

Сегодня в празднование Казанской иконы в селе Ельцы Киржачского района откроется первая в регионе благотворительная школа колокольного звона.Её основатель Арина Серавкина, хозяйка приюта "Мамин домик" в Киржаче. Она обучилась колокольному звону сама и решила дать такую возможность детям из приюта, многодетных семей и с ограниченными возможностями. На открытие школы должен приехать архиепископ Александровский и Юрьев-Польский - владыка Иннокентий.Серавкина Арина, основатель «Маминого домика»:- В 15 году я закончила школу колокольного звона сама, а звонить мне негде и некогда. И мы же понимаем, что в жизни нет ничего случайного. И я тогда подумала: а кому же мне передать эти знания? И мы подумали, почему бы нет, почему не детская школа? Такая школа есть одна-единственная в России. Она у нас в Сибири. Её благословлял митрополит Владимирский, митрополит Тихон тогда, когда он ещё был в Новосибирске. И теперь вторая школа колокольного звона открыта в маленьком себе Ельцы при небольшом приюте "Мамин домик".