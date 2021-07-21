Управление ФСБ России по Владимирской области провело расследование, в результате которого была выявлена противоправная деятельность специалиста офиса продаж.

Управление ФСБ России по Владимирской области провело расследование, в результате которого была выявлена противоправная деятельность специалиста офиса продаж.23-летняя девушка, имея доступ к базам данных, копировала персональные сведения об абонентах и продавала их заинтересованным лицам.Необходимо отметить, что данная информация ограничена в доступе, охраняется и подлежит защите в соответствии с положениями Федеральных законов «О персональных данных», «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Таким образом, обвиняемая осуществила без согласия владельца незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, которые были доверены ей по работе.В отношении предприимчивой сотрудницы возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УФСБ России по Владимирской области. По нему девушке грозит срок до 5 лет лишения свободы.Фото автора :