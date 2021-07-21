Специалист продаж владимирского салона связи обвиняется в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации и незаконном разглашении сведений, составляющих

Специалист продаж владимирского салона связи обвиняется в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации и незаконном разглашении сведений, составляющих коммерческую тайну. По данным УФСБ, 23-летняя девушка с декабря 2020 года по январь 2021-го скопировала персональные данные абонентов и направила их третьему лицу. За предоставленные сведения о клиентах она получала деньги. Необходимо отметить, что данная информация