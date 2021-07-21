Суздальской межрайонной прокуратурой была проведена проверка по информации о нарушениях законодательства при выделении многодетным семьям земельных участков без коммуникаций для строительства домов.

Суздальской межрайонной прокуратурой была проведена проверка по информации о нарушениях законодательства при выделении многодетным семьям земельных участков без коммуникаций для строительства домов.Установлено, что в 2015-2020 гг. 24 многодетным семьям выделены земельные участки, расположенные на улицах Д. Моренкова, В. Менци и В. Снегирева города Суздаля.В настоящее время на указанных улицах имеется электричество. Вместе с тем, земельные участки не газифицированы, нет централизованных сетей водопровода и канализации, подъездные пути с твердым покрытием к них отсутствуют, отмечает пресс-служба областной прокуратуры.В ходе проверки получены заявления от 4 многодетных семей. В их интересах в суд направлены административные исковые заявления с требованием обязать орган местного самоуправления обеспечить участки инженерной и транспортной инфраструктурой.Иски прокурора удовлетворены. В ходе судебного разбирательства ряд земельных участков уже обеспечен надлежащими подъездными путями. Устранение иных нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры.Фото: