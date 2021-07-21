На Каринском поле в Александровском районе активисты Народного патруля и общества защиты памятников восстановили Поклонный крест.

На Каринском поле в Александровском районе активисты Народного патруля и общества защиты памятников восстановили Поклонный крест.Здесь в Смутное время, осенью 1609 года, у села Каринское произошло решающее сражение с польско-литовскими интервентами, в котором русское войско одержало победу. Как утверждают историки, именно в этой битве моральный дух врага был сломлен, а в марте 1610 года князь Скопин-Шуйский вошел в Москву. В честь этого события с 2003 здесь проводится исторический фестиваль "Отчизны верные сыны", но уже два года он на паузе - из-за пандемии.