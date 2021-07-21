Злоумышленники, знавшие о месте складирования лома, проникли на территорию предприятия и похитили черный металл, общей массой 1670 кг.

В начале июля текущего года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» поступило сообщение о хищении лома черного металла. По словам заявителей, лом складировался на территории предприятия, а в день хищения один из работников обратил внимание на находившихся посторонних лиц.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались двое 18-летних местных жителей.Установлено, что злоумышленники, знавшие о складировании лома, проникли на территорию и похитили черный металл, общей массой 1670 кг.Материальный ущерб, причиненный организации, составил около 35 000 рублей.Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Сотрудники полиции проводят проверку на причастность подозреваемых к иным имущественным преступлениям.