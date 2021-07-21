На его оснащение власти выделили 11,7 млн рублей.

На базе Ковровского транспортного колледжа к 1 сентября откроется «IT-куб». Центр цифрового образования обеспечит ежегодный охват не менее 800 детей в возрасте от 5 до 18 лет.На его оснащение власти выделили 11,7 млн рублей.Планируется обучение ребят по шести направлениям: «Программирование на Python», «Мобильная разработка», «Программирование роботов», «Системное администрирование», «Кибергигиена и работа с большими данными» и «Разработка VR/AR- приложений».Ковровские школьники смогут принимать участие в соревнованиях по инженерно-технической и IT-направленности.Напомним, что первый во Владимирской области «IT-куб» открыли в 2020 году на базе политехнического колледжа. На 2022 год запланировано создание ещё четырёх Центров.