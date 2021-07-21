Уроженец Воркуты, проживавший у родственников, дважды проникал на чужой дачный участок и похищал имеющее ценность имущество.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего уроженца Воркуты. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Установлено, что фигурант, житель Воркуты, освободившись из мест лишения свободы, в апреле текущего года приехал в Ковров и, не предупредив родственников, поселился в их дачном доме. Полагая, что в соседних домах может быть имеющее ценность имущество, обвиняемый проник в одну из построек и похитил электротехнику и продукты питания на сумму более 4 800 рублей. Через несколько дней злоумышленник вернулся и похитил бытовую технику на сумму более 7 000 рублей.Впоследствии похищенное фигурант реализовал.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили места сбыта похищенного, а затем задержали обвиняемого.В ходе следствия причиненный ущерб был частично возмещен.В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.