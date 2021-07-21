60 человек на 37 машинах покоряют бездорожье. В Коврове прошли соревнования по ралли-рейдам «Князь Владимир». Погонят в город оружейников приехали гонщики из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани,

60 человек на 37 машинах покоряют бездорожье. В Коврове прошли соревнования по ралли-рейдам «Князь Владимир». Погонят в город оружейников приехали гонщики из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Крыма, Ульяновска и, конечно, Владимира. Многокилометровая трасса, 4 этапа, 2 дня соревнований, а также рев моторов и крутые виражи – такой запомнится эта гонка. Очередной гоночный этап Кубка России прошел