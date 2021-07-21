"Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в хищении денежных средств граждан", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из Отдела МВД России по Тверскому району города Москвы задержали подозреваемого в хищении денежных средств граждан.По предварительным данным, в 2020 году злоумышленник арендовал помещение в Весковском переулке столицы, где открыл магазин по продаже мобильных телефонов и другой техники известного бренда по заниженным ценам.Для привлечения клиентов в сети Интернет была запущена агрессивная рекламная кампания. Кроме покупки товара со скидкой по предоплате, гражданам предлагалось заключить с фирмой договор партнерства и реализовывать приобретенные девайсы, получая дополнительную прибыль.Так, один из потерпевших увидел рекламу в Интернете, обратился в магазин и приобрел мобильный телефон по заниженной цене. Затем мужчина заключил несколько договоров о поставке сотовых телефонов, часов и аксессуаров и оплатил заказ. Договоры предусматривали доставку товара через месяц. Однако взятые на себя обязательства компания не выполнила, менеджеры перестали отвечать на звонки. Гражданин приехал в магазин и обнаружил, что торговая точка закрыта.Аналогичным способом была обманута 58-летняя москвичка. Женщина заключила договор с фирмой и внесла предоплату за телефон, однако так ничего и не получила взамен.Материальный ущерб, причиненный двум пострадавшим, превысил 600 тысяч рублей.Следователями отделов МВД России по Тверскому району и району Хамовники города Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении преступлений. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.В полицию поступило еще несколько обращений от граждан по фактам хищения их денежных средств. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех потерпевших лиц и других возможных эпизодов криминальных деяний злоумышленника», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видео