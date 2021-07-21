В рамках программы капремонта в Москве выполнено больше половины годового плана по замене лифтов.

В рамках программы капремонта в Москве выполнено больше половины годового плана по замене лифтов.Старые советские лифты, которые то и дело ломались, заставляя застрявших граждан часами ждать помощи, уже давно ушли в прошлое. Сегодня московские власти не просто оборудуют жилые многоэтажки современной высококачественной и безопасной техникой, но и внимательно следят за сроками ее эксплуатации.Обслуживанием столичных лифтов оперативно занимаются лучшие технические специалисты. Все это позволяет обеспечить высокий уровень комфорта для москвичей. Оборудование постоянно обновляется в рамках программы капитального ремонта.Так, начиная с января, коммунальщики замени более полутора тысяч лифтов в российской столице. Выполнено свыше 50% годового плана. Всего же за текущий год в московских высотках заменят 3005 лифтов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков:"Работы по замене лифтового оборудования в рамках региональной программы капитального ремонта начались во всех округах столицы сразу после новогодних праздников. На сегодняшний день выполнено более половины годового плана. Всего заменят 3005 лифтов".Отметим, что лифты меняют после достижения срока их предельной эксплуатации. Сейчас этот срок составляет 25 лет. Заместитель столичного градоначальника подчеркнул, что период эксплуатации лифтов дополнительно не продлевается."С 2018 года лифты в домах, накапливающих средства на счете регионального оператора, меняют строго в год окончания 25-летнего срока службы без дополнительного продления периода эксплуатации. Специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают новые подъемники. Количество замененных в Москве с 2011 года лифтов достигло 37,5 тысячи", – отметил Бирюков.Если в подъезде установлено несколько лифтов, их меняют по очереди, чтобы жильцы не испытывали неудобств. По словам глава комплекса городского хозяйства, новые лифты производятся в Москве и области. Важно отметить, что они полностью соответствуют современным требованиям безопасности и комфорта пассажиров. Сейчас в московских домах установлено более 112 тысяч лифтов, которые включены в программу капремонта с указанием конкретных сроков замены.