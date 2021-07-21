В Муроме идет подготовительный этап к строительству нового моста через Оку. Он станет частью скоростной трассы М12 Москва - Казань. Когда откроют мост и удастся ли ему составить конкуренцию самому красивому мосту в России - расскажет Екатерина Таманова.

В Муроме идет подготовительный этап к строительству нового моста через Оку. Он станет частью скоростной трассы М12 Москва - Казань. Когда откроют мост и удастся ли ему составить конкуренцию самому красивому мосту в России - расскажет Екатерина Таманова.Всего через 3 года на этом месте появится новый мост . Он станет частью скоростной трассы М12 Москва-Казань, которая к 24 году соединит Европу и западный Китай. Мост через Оку - один из самых интересных объектов по всей трассе, рассказывают строители.Виталий Шмаров - руководитель проектного офиса трассы М12:- Нам нужно было на фоне существующего моста , как известно он был признан самым красивым мостом в России, построить сооружение, которое не будет уступать по своим архитектурным эстетическим качествам. И в тоже время гармонично впишется в существующий ансамбль.Новый мост построят параллельно существующему. Он будет похож и внешне, и по техническим характеристикам, но вместо трех пилонов у него будет два. Общая протяженность - тысяча триста семьдесят метров, над руслом Оки - 254 метра. А держать его будет семнадцать опор, одна из них будет установлена практически посередине русла. Сейчас на реке, так называемый строительный остров, проходят работы для ограждения от воды и дальнейшего бурения. В России сейчас всего 17 вантовых мостов, два из них в Муроме.Виталий Шмаров - руководитель проектного офиса трассы М12:- Муром будет славен теперь не только калачами, но и вантовыми сооружениями. Можно будет задуматься даже о внесении изменений в геральдику.На объекте сейчас - подготовка к масштабному строительству. Один из этапов - бурение свай для уточнения геологии, каждую из них испытывают под давлением тысяча шестьсот тонн. Также строят временные склады хранения , вахтовые городки и дороги. Они обеспечат подачу материалов. Оборудуют и 16 технических площадок.Сергей Ашихмин - руководитель проекта группы компаний "Автобан":- Для удобства работы, то есть для быстрой доставки материалов, не пользуясь существующими дорогами, не приводя их в ненадлежащий вид. То есть для удобства людей.На объекте уже есть и специальный бетонный завод.Он способен производить 60 кубов бетона в час. В первую очередь, он будет обслуживать строительство моста через Оку.Андрей Корецких - начальник участка ВСК "Мост" трассы М12:- На сегодняшний день, 30 июня был произведен пробный пуск того бетонного завода, сейчас производятся пробные замесы и уточнения карт подбора.Пик строительства на объекте еще не наступил, но уже сейчас там работают около 1000 человек, в ближайшее время количество рабочих планируют увеличить до 3- х тысяч. И работа пойдет еще быстрее. Авторы проекта уверяют: скоро в Муроме будет два самых красивых моста в России.Екатерина Таманова. Егор Герасимов . Вести Владимир.