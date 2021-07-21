И все -гимнасты.

И все -гимнасты.Александр Карцев , Артур Далалоян, Ангелина Мельникова - спортивные гимнасты , и Ангелина Шкатова - художественная гимнастика. Ранее Вести сообщали об 11 участниках сборной. Они отсеялись в ходе отборочных состязаний. Уже известно , что трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян не выступит в опорном прыжке и вольных упражнениях, об этом сообщил старший тренер национальной команды Валерий Алфосов.Напомним, Артур на тренировке повредил ахиллово сухожилие в апреле. Гимнасту сделали операцию. Обычно на восстановление уходит до полугода, Артур пришел в форму за три месяца. И сегодня гимнасты вышли на помост , опробовали снаряды.- Надо верить , надо работать , надо не сомневаться ни в чем, выкладываться по полной, обязательно слушать врачей, не самовольничать , делать все пошагово и любить то , что ты делаешь.