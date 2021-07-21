В Москве продолжается благоустройство территорий возле реки Чермянка.

В Москве продолжается благоустройство территорий возле реки Чермянка.На северо-востоке Москвы создается уникальный объект – самый длинный экологический парк в Европе. Его назвали "Яуза". Здесь будет единая зеленая зона более 16 километров с живописным пешеходным маршрутом вдоль рек, минующим автомобильные дороги. Территория парка протянется вдоль поймы столичной реки Яузы и ее притоков — от МКАД до Ростокинского акведука.В настоящий момент активно благоустраивается одна из частей будущего парка — пойма реки Чермянки. Запланированы масштабные работы: до конца 2021 года здесь планируется обустроить не менее 10 детских площадок, а еще — достроить инновационный экоцентр.В новом парке уже монтируют металлокаркас и возводят стены. При строительстве и оформлении павильона используют природные материалы, в первую очередь — дерево. Павильон будет светлым, для остекления используют витражи. А рядом с павильоном появится вертикальная ферма, аптекарский огород и сенсорный сад.Экоцентр будет просторным. Его площадь составит более 1,2 тысячи квадратных метров. Внутри обустроят интерактивные выставочные залы, кинозал и профлабораторию.У центра будет важная миссия – популяризация экологических профессий будущего. Экспозиционное пространство разделят на пять зон, каждая из которых будет посвящена этим профессиям. Посетители смогут попробовать себя в роли экоурбаниста, экопроектировщика, экодиетолога или эколога-логиста.Стоит отметить, что с 2016 по 2020 годы были благоустроены пять участков парка общей площадью 135 гектаров. В этом году приведут в порядок еще два участка – от улицы Мусоргского до проезда Дежнева и от проезда Дежнева до улицы Молодцова.Здесь сделают прогулочные маршруты с удобными спусками к воде, появятся детские площадки, обустроят спортивную зону с хоккейной коробкой, площадкой для стритбола, теннисными кортами, скейт-парком и тренажерами.Помимо этого, будет проведена реконструкция стадиона "Отрада". На месте заброшенного футбольного поля сделают новое. Оно будет с подогревом, чтобы люди могли играть в любое время года.