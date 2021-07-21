Воздушные шары запустят над Ильинским лугом.

В Ярославской и Владимирской областях состоится XX фестиваль воздухоплавания «Золотое кольцо России».Мероприятие стартует 21 июля в Суздале. Над Ильинским лугом запустят 16 воздушных шаров. После чего участники переберутся в Переславль-Залесский, где запустят ещё 18 аэростатов. Соревноваться будут коллективы из Москвы, Нижнего Новгорода, Калуги, Самары, Белгорода, Костромы, Луганска, Яхромы, Люберец и Переславля-Залесского.За 20 лет фестиваль стал брендовым событием, который традиционно привлекает много туристов.Во время его проведения будут соблюдаться все антиковидные требования Роспотребнадзора. Мероприятие продлился до 25 июля.