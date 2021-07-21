Женщина увидела в магазине забытый кошелек и не стала предпринимать меры к поискам владельца, а оставила его себе.

В конце июня в ОМВД России по Вязниковскому району обратилась женщина, сообщившая о пропаже принадлежащего ей кошелька. Заявительница пояснила, что забыла кошелек на столе для покупателей в магазине, а вернувшись спустя время не обнаружила его на прежнем месте. В кошельке находились более 6 000 рублей.По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренногоСотрудники полиции в ходе оперативно-розыкных мероприятий опросили возможных очевидцев произошедшего, а также изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговой точке. В результате личность фигурантки, местной жительницы, была установлена.Женщина была задержана и дала признательные показания, пояснив, что случайно заметила забытый кошелек, но не стала предпринимать меры к поискам владельца, а оставила его себе.Похищенное было изъято и возвращено законной владелице.В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.Сотрудники полиции напоминают, что при находке вещей гражданам необходимо задуматься о правомерности дальнейших действий: факт оставления вещи себе может быть квалифицирован как уголовно-наказуемое деяние в случае, если имелась возможность найти законного собственника.В соответствии со ст. 227 Гражданского кодекса РФ, нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее, или собственника вещи или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить ее, и возвратить найденную вещь этому лицу. Если вещь найдена в помещении или на транспорте, она подлежит сдаче лицу, представляющему владельца этого помещения или средства транспорта. Если лицо, имеющее право потребовать возврата найденной вещи, или место его пребывания неизвестны, нашедший вещь обязан заявить о находке в полицию или в орган местного самоуправления. При этом нашедший вещь вправе хранить ее у себя либо сдать на хранение в полицию, орган местного самоуправления или указанному ими лицу.Несоблюдение лицом, нашедшим вещь и завладевшим ею, обязанностей по обнаружению собственника или иного владельца вещи, а также по возврату вещи таким лицам может свидетельствовать о намерении нашедшего незаконно присвоить вещь.Такого рода деяния могут подпадать под признаки состава преступления, предусмотренного главой 21 Уголовного кодекса Российской Федерации «Преступления против собственности».