Администрация Ленинского района г. Владимира повторно информирует владельцев металлических гаражей, расположенных в районе дома 54 по улице Солнечная, о необходимости освободить самовольно занятый земельный участок в срок до 14 августа 2021 года.

Администрация Ленинского района г. Владимира повторно информирует владельцев металлических гаражей, расположенных в районе дома 54 по улице Солнечная, о необходимости освободить самовольно занятый земельный участок в срок до 14 августа 2021 года.Информацию по данному вопросу можно получить по телефонам: 32 35 91, + 7 900 581 37 31.В случае неисполнения данного требования будет произведен принудительный демонтаж и вывоз самовольно установленных объектов, сообщает пресс-служба администрации города.