Власти Суздальского района продолжают решать проблемы муниципалитета. Недавно в Боголюбово появилась новая дорога, а для жителей села Семеновское-Красное, которые жаловались на засуху, пробурили несколько скважин с глубинными насосами.

Власти Суздальского района продолжают решать проблемы муниципалитета. Недавно в Боголюбово появилась новая дорога, а для жителей села Семеновское-Красное, которые жаловались на засуху, пробурили несколько скважин с глубинными насосами. Продолжат наши корреспонденты.Поселок Боголюбово - один из 45 пунктов на карте Суздальского района, где появились новые дороги. На них выделено более 90 миллионов рублей из средств областного и местного бюджетов, значительная часть работ уже завершена, говорит глава администрации Суздальского района Алексей СараевАлексей Сараев, глава администрации Суздальского района:- Нас здесь просили однозначно: нужен был тротуар и освещение, потому что в зимний период времени ходят мамочки с детьми, водят детей в детский сад, чтобы была безопасность, чтобы все было соблюдено.Дорожные работы в Суздальском районе стали возможны благодаря депутатам "Единой России", которые добились перераспределения бюджетных средств. В итоге, на ремонт муниципальных дорог в этом году была выделена рекордная сумма - более полутора миллиардов рублей. Парламентарии заверили: перераспределение средств никак не отразится на строительстве других социальных объектов.Вячеслав Картухин, зампредседателя Законодательного Собрания (фракция "Единая Россия"):- Позади меня находится новый детский садик, который мы пробивали совместно с депутатами Заксобрания, партия "Единая Россия". Этот садик соответствует самым современным требованиям, но была проблема - идущая рядом дорога была не отремонтирована. Мы обратились к администрации Суздальского района, и в оперативном режиме, за счет принятого нами решения эта дорога была приведена в нормативное состояние.Не обошли стороной и проблему подачи воды в села Суздальского района. Еще недавно для жителей Семеновского-Красного даже тоненькая струйка из крана была большим праздником. Несколько дней назад здесь появились две скважины с современным оборудованием.Вячеслав Картухин, зампредседателя Законодательного Собрания (фракция "Единая Россия"):- Были сделаны дополнительные скважины, которые запущены и будут запущены в ближайщее время, были приобретены глубинные насосы, где это необходимо, был организован подвоз воды по заявкам граждан нуждающихся.Главными причинами засухи сел специалисты называют аномальную жару, увеличение численности населения в летний период за счет дачников и износ 60 процентов сетей.Алексей Сараев, глава администрации Суздальского района:- Определили причину недостачи воды, то есть было решение на КЧС района пробурить скважины в ряде населенных пунктов, среди них было и Семёновское-Красное.В ближайшей перспективе власти планируют пробурить еще несколько дополнительных скважин в селах Суздальского района. Ведь от чрезвычайных ситуаций не застрахован никто.Александр Сыпченко, Александр Чунаев. «Вести-Владимир».