Общественники намерены оспорить принятое решение.

Владимирский областной суд отменил решение коллег из Октябрьского райсуда о перерасчёте платы за вывоз мусора.Весной 2021 года первая инстанция встала на сторону активистов из «Народного контроля», который требовал признать, что «Биотехнологии» в начале 2020 года не в полной мере оказывали услуги по утилизации отходов. Компания брала деньги за их транспортировку на мусороперегрузочную станцию, но в реальности договор на сортировку был заключён только в конце апреля. Больше трёх месяцев регоператор возил мусор напрямую на полигон ТБО.Компания вердикт Фемиды. В облсуде пояснили, что обработка отходов была произведена в другой период.«За мусор, который мы не отвезли на переработку на сортировку, расположенную в четырёх километрах, мы должны были заплатить 413 рублей. При этом мы вывезли его на полигон, за 70 километров, и заплатили 713 рублей за его захоронение. Нужно учитывать и другие расходы при перерасчёте», -Общественники намерены оспорить принятое решение.