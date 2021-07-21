В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Закон № 218-ФЗ) в кадастр недвижимости вносятся основные и ..

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Закон № 218-ФЗ) в кадастр недвижимости вносятся основные и дополнительные сведения об объекте недвижимости.К дополнительным сведениям об объекте недвижимости относятся, в том числе сведения об адресе объекта недвижимости (при его наличии).Порядок присвоения, изменения и аннулирования адресов, включая требования к структуре адреса, устанавливают Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» (далее – Правила присвоения адресов).В соответствии с Правилами присвоения адресов, адрес, присвоенный объекту адресации, должен отвечать следующим требованиям:а) уникальность. Один и тот же адрес не может быть присвоен более чем одному объекту адресации, за исключением случаев повторного присвоения одного и того же адреса новому объекту адресации взамен аннулированного адреса объекта адресации, а также присвоения одного и того же адреса земельному участку и расположенному на нем зданию (строению), сооружению;б) обязательность. Каждому объекту адресации должен быть присвоен адрес в соответствии с настоящими Правилами;в) легитимность. Правовую основу адреса обеспечивает соблюдение процедуры присвоения объекту адресации адреса, изменения и аннулирования такого адреса, а также внесение адреса в государственный адресный реестр.Присвоение, изменение и аннулирование адресов осуществляется без взимания платы.Объектами адресации являются один или несколько объектов недвижимого имущества, в том числе земельные участки, здания, сооружения, помещения и объекты незавершенного строительства.Присвоение объекту адресации адреса осуществляется в отношении земельных участков в случаях:- подготовки документации по планировке территории в отношении застроенной и подлежащей застройке территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;- выполнения в отношении земельного участка в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости», работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком земельном участке, при постановке земельного участка на государственный кадастровый учет.Присвоение объекту адресации адреса или аннулирование его адреса подтверждается решением уполномоченного органа о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса.В случае присвоения адреса поставленному на государственный кадастровый учет земельному участку в решении уполномоченного органа о присвоении адреса объекту адресации также указывается кадастровый номер земельного участка, являющегося объектом адресации.Решения уполномоченного органа о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса могут формироваться с использованием федеральной информационной адресной системы (ФИАС).Датой присвоения объекту адресации адреса, изменения или аннулирования его адреса признается дата внесения сведений об адресе объекта адресации в государственный адресный реестр.С заявлением о присвоении объекту адресации адреса или об аннулировании его адреса вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу полномочий, основанных на оформленной в установленном законодательством Российской Федерации порядке доверенности, на указании федерального закона либо на акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления.От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением вправе обратиться представитель таких собственников, уполномоченный на подачу такого заявления принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке решением общего собрания указанных собственников.От имени членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества с заявлением вправе обратиться представитель товарищества, уполномоченный на подачу такого заявления принятым решением общего собрания членов такого товарищества.В орган регистрации прав с заявлением об учете изменений объекта недвижимости в связи с изменением сведений об адресе объекта недвижимости или при отсутствии такого адреса описание местоположения земельного участка, вправе обратиться любое заинтересованное лицо.