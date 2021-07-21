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<a href="https://33live.ru/novosti/21-07-2021-vladimirskij-rosreestr-provel-soveshhanie-po-voprosu-vzaimodejstviya-s-vlastyu.html" target="_blank">Владимирский Росреестр провел совещание по вопросу взаимодействия с властью</a> - В Управлении 15 июля 2021 года состоялось совещание по вопросу реализации положений Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской ..