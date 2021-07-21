В Управлении 15 июля 2021 года состоялось совещание по вопросу реализации положений Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской ..
В Управлении 15 июля 2021 года состоялось совещание по вопросу реализации положений Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федерального закона от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В мероприятии под председательством руководителя Управления Алексея Александровича Сарыгина приняли участие заместитель руководителя Управления Киреев Александр Сергеевич, начальники отделов Управления, представители Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Владимирской области, Департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области, УФНС России по Владимирской области, органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области (в режиме селекторной связи на площадках территориальных отделов Управления). В совещании также участвовали Директор ООО «Бюро технической инвентаризации» по Владимирской области, председатель Общественного совета при Управлении Сурков И.Е., а также член Общественного совета при Управлении, директор ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии» Антонов А.А.
В рамках совещания стороны обсудили особенности реализации органами
местного самоуправления полномочий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости в рамках исполнения положений Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты».
«Закон № 518-ФЗ, вступивший в силу с 29.06.2021, регламентирует процедуру выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, в отношении которых в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) отсутствуют сведения, что создает проблемы для
гражданского оборота недвижимости и деятельности органов власти при реализации своих полномочий», - подчеркнул председатель Общественного совета при Управлении Илья Сурков.
Указанный нормативный акт относит к категории ранее учтенных те объекты недвижимости, технический учет или государственный учет которых осуществлен, в том числе в установленном законодательством Российской Федерации порядке до дня вступления в силу Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», а также в отношении объектов недвижимости, права на которые возникли до 01.06.1999 года.
«Основными целями принятия указанного выше закона является, в первую очередь, защита права и законных интересов граждан, а также наполнения ЕГРН актуальными сведениями о правообладателях объектов недвижимости, что будет способствовать получению государством определенной информации об объекте и правах, например, при процедуре изъятия земельного участка, а также для вовлечения объектов недвижимости в налоговый оборот», - отметил руководитель Управления Алексей Сарыгин.
В рамках исполнения Плана основных мероприятий по реализации Федерального закона № 518-ФЗ на 2021 год, утвержденного Росреестром, Управлением отработан перечень ранее учтенных объектов капитального строительства и земельных участков, представленный УФНС России по Владимирской области в соответствии с порядком, установленным совместным письмом ФНС России и Росреестра от 15.02.2021 № БС-4-21/[email protected]
/01-0995-ГЕ/21 об обеспечении взаимодействия в целях реализации статьи 69.1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Как отметил заместитель руководителя Управления Александр Киреев: «На данном этапе Управлением совместно с УФНС России по Владимирской области в рамках реализации Закона 518-ФЗ в адрес администраций районов и городов Владимирской области направлены для дальнейшего анализа перечни земельных участков, объектов капитального строительства (ОКС) и помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории соответствующего района (города), в отношении которых отсутствуют сведения о государственной регистрации прав (122073 – ОКС, 105951 - помещения в МКД, более 318000 – земельных участков)».
Темой для обсуждения также стали особенности реализации положений Федерального закона от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (о «гаражной амнистии»), который вступает в силу с 1 сентября 2021 года.
Положения данного закона распространяются на гаражи, построенные до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации, то есть до 30 декабря 2004 года; являющиеся капитальными строениями (имеющие прочную связь с землей); а также не признанные самовольной постройкой по суду или решению органа местного самоуправления.
При этом действие «гаражной амнистии» распространяется не только на владельцев гаражей, соответствующих указанным выше критериям, но также на их наследников либо граждан, которые приобрели данный гараж.
Кроме того, гаражами признаются одноэтажные гаражи, которые блокированы общими стенами с другими одноэтажными гаражами, сведения о которых внесены в ЕГРН как о помещениях в здании или сооружении.
Росреестром разработаны Методические рекомендации для граждан по применению Закона о «гаражной амнистии». Материалы в простой и доступной форме позволят гражданам разобраться с процедурой оформления гаражей в упрощенном порядке. Ознакомиться с рекомендациями можно в региональном блоке официального сайта Росреестра в разделе «Пресс-центр» - «Новости». Также Методические рекомендации доступны по ссылке в шапке профиля в официальном аккаунте Инстаграм Управления: rosreestr_33.
В рамках совещания в преддверии празднования Дня кадастрового инженера руководитель Управления Алексей Сарыгин вручил благодарственные письма директору «БТИ» по Владимирской области Суркову Илье Евгеньевичу, директору ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии» Антонову Алексею Александровичу, а также кадастровому инженеру, гендиректору ООО «Риэлт-Инвест» Чекуновой Ольге Николаевне и кадастровому инженеру, гендиректору ООО «ТехИнСервис» Дурнину Алексею Александровичу, отметив высокий профессионализм и плодотворное сотрудничество в сфере кадастрового учета и регистрации прав.