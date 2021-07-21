Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области, сообщает, что в соответствии с Планом – графиком обучающих семинаров для ..

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области, сообщает, что в соответствии с Планом – графиком обучающих семинаров для сотрудников МФЦ на 2021 год, 19.07.2021 состоялся семинар для сотрудников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской области.В семинаре приняли участие заместитель руководителя Управления А.С. Киреев, главный специалист-эксперт отдела государственной регистрации недвижимости Управления О.В. Митякова, а также заместитель директора Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Владимирской области Е.В. Голова и заместитель начальника межрайонного отдела Филиала С.А. Винникова.В повестку обучающего семинара были включены следующие темы:1. Основные изменения, внесенные в Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» Федеральным законом от 30.04.2021 № 120-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и другими нормативно - правовыми актами.2. Анализ ошибок, допускаемых сотрудниками МФЦ при приеме документов на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав (полнота и комплектность документов).3. Ответы на вопросы сотрудников, осуществляющих прием документов на оказание услуг Росреестра, возникающие в текущей работе.В ходе обучающего семинара рассматривались также вопросы, касающиеся особенностей приема документов на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав сотрудниками МФЦ.Проведение такого рода семинаров будет осуществляться представителями Управления и Филиала на постоянной основе в течение года.