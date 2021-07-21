Это на 3 больше, чем накануне. Всего выявленных случаев заболевания коронавирусом во Владимирской области уже 41 086. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+55 заболевших за сутки). Вчера

Это на 3 больше, чем накануне. Всего выявленных случаев заболевания коронавирусом во Владимирской области уже 41 086. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+55 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла +62. Всего с начала пандемии в областном центре уже 9 679 заражённых. Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир — 9 679 случаев (+55)Гусь-Хрустальный