В целом к закону о бюджете поступила 91 поправка, 80 – депутатских и 11 - от губернатора.

Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области распределили 1,96 млрд дополнительных рублей, которые удалось собрать благодаря налогам на прибыль.Средства в бюджете появились за счёт доходов предприятий фармацевтической отрасли.«Деньги предлагается распределить на укрепление материально-технической базы учреждений соцсферы и борьбу с коронавирусом. Часть суммы предлагается направить на закупку лекарств и выплаты медикам», - озвучил предложения заместитель директора департамента финансов администрации Владимирской области Максим Васенин.В целом к закону о бюджете поступила 91 поправка, 80 – депутатских и 11 - от губернатора.Среди наиболее обсуждаемых стало выделение почти 115 млн рублей на строительство военно-патриотического лагеря «Авангард». В результате их перераспределили на ремонт дворов.Во втором чтении «за» проголосовали 28 парламентариев, против высказались четверо.