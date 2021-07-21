Вчера, 20 июля, в 19.32 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре. Звонили из многоквартирного жилого дома по адресу: г. Владимир, ул. Пичугина, д. 11 А.

Вчера, 20 июля, в 19.32 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре. Звонили из многоквартирного жилого дома по адресу: г. Владимир, ул. Пичугина, д. 11 А.На момент прибытия пожарных наблюдался дым с балкона 5-го этажа. Сотрудниками МЧС было сформировано звено газодымозащитной службы для тушения пожара и эвакуации людей. Эвакуировано 30 человек, из них 7 детей.Пожарные ликвидировали горение в квартире на площади 0,5 кв. метра. Сгорело имущество на кухне. Погибших и пострадавших нет. На пожар привлекались 5 единиц техники, 14 человек личного состава.Также вчера днем сгорела кухня в квартире в микрорайоне Лесном (улица Лесная, дом 8). Из окна второго этажа жилого дома приехавшие пожарные увидели дым.Как сообщает пресс-служба владимирского МЧС, был ликвидирован пожар на площади 3 кв. метра. Обошлось без пострадавших.Дознаватели МЧС России устанавливают причины пожаров.