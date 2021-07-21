Одна из самых больших работ на родной земле. Известный вязниковец Кирилл Ведерников трудится над новой картиной. На этот раз полотном для уличного художника служит стена дома на проспекте Ленина. И это его первая масштабная графика во Владимире.

Одна из самых больших работ на родной земле. Известный вязниковец Кирилл Ведерников трудится над новой картиной. На этот раз полотном для уличного художника служит стена дома на проспекте Ленина. И это его первая масштабная графика во Владимире.Название еще не придумано до конца, рассказывает автор. Окончательное имя работа получит в двадцатых числах июля, когда Кирилл Ведерников завершит картину. В социальных сетях уже активно обсуждается новый арт-объект. Часть комментаторов остались недовольны качеством самой стены. Однако Кирилл уверяет, она дополнительно обработана, готова к нанесению краски, а несовершенная штукатурка отлично впишется в стилизацию "под древнюю фреску".- Вы сколько примерно в день работаете часов?- Сколько вышка есть, столько и работаю.Начинать старается рано, часто - с шести утра. В том числе, и чтобы успеть до жары. Продолжает вечером. Во Владимире вот-вот появится первая масштабная картина известного вязниковца Кирилла Ведерникова. Подмалёвок на проспекте Ленина уже обрел цвета и объемы.Кирилл Ведерников, художник:- Фасад на солнечной стороне, мы как раз краску протестируем. На самом деле, мы максимально со своей стороны вложились в этот объект.Немало времени заняла подготовка самой стены: зачистка и грунтовка. На фасаде здания есть отвалившаяся штукатурка. Но то, что не радует глаз жильцов этого дома, художник называет фактурой. Несовершенства такого рода, говорит Кирилл, как раз сделают совершеннее идею стилизации "под древнюю фреску".Кирилл Ведерников, художник:- Если, допустим, зашпаклевать ее, шпаклевка отвалится. И, по мне, ее лучше расчистить максимально, до основания бетонного и, соответственно, сделать, используя эту текстуру, работу. Мне кажется, так она, как раз-таки, дольше прослужит.В сюжете рисунка главной стала тема древнерусской истории и отцов-воинов. Их шлемы повторяют форму купола Золотых ворот, главного символа города, строгие линии устремлены к огромному солнцу, цветовая палитра вторит окраске дома. Сочетание иконописи и русского авангарда - любимый прием Кирилла Ведерникова. А сюжеты, как правило, диктует сам город.Кирилл Ведерников, художник:- Есть тема патриотизма, допустим. И, я считаю, во многом на стенах ее опошлили. Хотя, если мы возьмем советское искусство, то, я считаю, оно прекрасно передает эту тему: дух победы. Здесь и учитывается особенность города. Хочется это и подчеркнуть.При этом Владимир, уверен Кирилл, сложный для уличного художника город. На подобные, хоть и деликатно выполненные, эксперименты местные власти практически не решаются. У города есть особый дух, уникальный культурный код. Согласовать свои идеи с ними - важнейшая задача, с которой здесь автор справился, уверены большинство жителей дома 68. До начала работ все они приняли участие в голосовании.Помогает и образование - Кирилл закончил Суздальское реставрационное училище. Начинал с граффити. После создал целую серию картин по библейским сюжетам, писал на тему греческой мифологии, участвовал в крупных выставках. Сегодня свое "настенное" творчество он называет монументальной живописью.Кирилл Ведерников, художник:- Очень интересно, когда не просто высказываешься на улице, а когда ты взаимодействуешь с историческими пластами и какие-то актуальные, исторические темы поднимаешь. Допустим, очень интересная история с теми же самыми владимирскими живописцами, да? Тоже с этим можно как-то интересно поработать. С владимирской школой живописи.Идеи уже есть, и начало положено. Кирилл Ведерников успел украсить стены домов в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, даже в Германии, но с Владимиром не складывалось. До этого лета. "Отцы-воины" будут завершены в конце месяца, но Кирилл уже присматривается к новым высотным полотнам города.Кристина Иванова, Александр Голубев, «Вести-Владимир».