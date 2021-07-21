В областном центре продолжается вакцинация населения от коронавирусной инфекции. По данным на 21 июля, первым компонентом вакцины от коронавируса привито 54529 владимирцев. Оба компонента

В областном центре продолжается вакцинация населения от коронавирусной инфекции. По данным на 21 июля, первым компонентом вакцины от коронавируса привито 54529 владимирцев. Оба компонента вакцины получили 37815 жителей города. Своей очереди на прививку в лечебных учреждениях города ожидают 4044 человека. Всего за время проведения вакцинации в медицинские организации поступило 61665 доз вакцины. Горожане, желающие сделать