Во Владимире 20 июля на 68-ом году жизни скончался общественник, президент «Дома Мира», учитель ЮНЕСКО Николай Чебанов. Николай Владимирович родился в 1954 году. Свою жизнь он посвятил развитию ..

Во Владимире 20 июля на 68-ом году жизни скончался общественник, президент «Дома Мира», учитель ЮНЕСКО Николай Чебанов.Николай Владимирович родился в 1954 году. Свою жизнь он посвятил развитию дружбы народов и отношений между представителями разных стран.«Дом Мира» проводил множество мероприятий для детей и молодёжи. Среди них: Всероссийский детско-юношеский фестиваль национальных культур «Содружество», Международный пленэр юных художников, Всероссийский фестиваль юных фотолюбителей «Юность России - за мир и взаимопонимание», международный детско-юношеский фестиваль эстрадного танца «Браво».Он награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, грамотами и дипломами Министерства образования, почётным знаком губернатора Владимирской области «За доброту и милосердие».Прощание с владимирцем состоится 22 июля в 09:00 в храме Архангела Михаила на Студёной горе.Редакция «33Live.Ru» выражает соболезнования родным и близким Николая Чебанова. Светлая ему память.