На предприимчивую работницу возбуждены два уголовных дела - за разглашение коммерческой тайны и неправомерный доступ к компьютерной информации.

Во Владимире 23-летняя сотрудница офиса МТС продавала данные абонентов. Преступную схему раскрыли оперативники ФСБ по Владимирской области.«Чекисты» установили, что с декабря 2020 по январь 2021 года девушка при помощи штатного программного обеспечения скопировала из базы данных оператора информацию о клиентах, которую продала третьему лицу.На предприимчивую работницу возбуждены два уголовных дела - за разглашение коммерческой тайны и неправомерный доступ к компьютерной информации.Расследование продолжается. Ей грозит крупный штраф, ограничение свободы, принудительные работы или до 5 лет колонии.