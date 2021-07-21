Сообщение о пожаре в МЧС поступило в районе семи вечера 20 июля. Около заброшенной котельной на проспекте Ленина во Владимире горел мусор, наваленный на трубы. Пожарные ликвидировали пламя за

Сообщение о пожаре в МЧС поступило в районе семи вечера 20 июля. Около заброшенной котельной на проспекте Ленина во Владимире горел мусор, наваленный на трубы. Пожарные ликвидировали пламя за 8 минут. На месте ЧП было найдено тело 43-летнего мужчины без определенного места жительства. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара и обстоятельства произошедшего. На месте работали