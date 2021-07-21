Дознаватели ведомства устанавливают причины пожара и обстоятельства смерти человека.

Во Владимире в куче мусора заживо сгорел 48-летний бездомный мужчина. Об этом сообщила руководитель пресс-службы МЧС по Владимирской области Екатерина Мищенко.Вечером 20 июля в 19:13 возле дома №8 на проспекте Ленина, вблизи заброшенной котельной, загорелся мусор. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Потушив огонь, пожарные обнаружили на месте происшествия тело погибшего. Предположительно - без определённого места жительства.Дознаватели ведомства устанавливают причины пожара и обстоятельства смерти человека.