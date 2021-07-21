Владимирец признаётся, что это одна из самых больших его работ на родной земле.

Во Владимире на торце дома 68 «А» на проспекте Ленина появилось граффити с изображением «Золотых ворот». Автором стал художник из Вязников Кирилл Ведерников – участник фестиваля фестиваля уличного искусства «Загфест».Кроме главного символа Владимира, на стене пятиэтажки нарисованы русские воинские шлемы.Владимирец , что это одна из самых масштабных его работ на родной земле.Работы нашего земляка также можно увидеть в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.Ранее мы рассказывали про другого мастера граффити - Мишкина, который под тетрис трансформаторные будки на улице Мира и на пляже у Клязьмы.