По состоянию на 21 июля в медицинских организациях региона действуют 1834 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

По состоянию на 21 июля в медицинских организациях региона действуют 1834 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией.87,1 процента из них занято (1597), свободны 237 коек.На территории Владимирской области за прошедшие сутки 21 июля лабораторно подтверждено 220 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.38361 пациент с Covid-19 в регионе выздоровел, в том числе за минувшие сутки – 184 человека.За минувшие стуки во Владимирской области скончалось 5 больных коронавирусомЗа период наблюдения в области отмечено 1379 летальных случаев.Фото