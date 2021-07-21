Во Владимирской области 43 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов. По русскому языку 100%-ый результат показали 13 школьников. Ещё 10 ребят получили высший балл по истории. По шесть человек ..

Во Владимирской области 43 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов.По русскому языку 100%-ый результат показали 13 школьников. Ещё 10 ребят получили высший балл по истории. По шесть человек продемонстрировали максимальные знания по химии и физике. Четыре подростка отличились при сдаче информатики и ИКТ. Ещё двоих стобалльников выявил профильный экзамен по математике. По одному одиннадцатикласснику получили 100 баллов по географии и литературе.«16 человек – выпускники владимирских школ №№ 36, 11, 25, 2, 1 и 10, гимназий №№3 и 23, промышленно-коммерческого лицея, лицея-интерната №1 и лицея №14», - пояснили в департаменте образования.Семь стобалльников – это выпускники из Мурома, гимназия №6, православная гимназия, школы №№8 и 18. Четверо – из Ковров а - школы №№ 21 и 19, гимназия № 1. Трое из школ №№ 1 и 13 города Александрова. Трое – из кольчугинских школ №№ 7 и 6 . Двое – учащиеся школ №№ 2 и 15 в Гусь-Хрустальном. Двое – из Собинского района.По одному отличившемуся школьнику – в Камешково, Киржаче, Радужном, Петушках, Муромском и Судогодском районах.