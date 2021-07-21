После установления во Владимирской области аномально жаркой и сухой погоды сотрудники МЧС пристально следят за ситуацией с возникновением лесных и ландшафтных пожаров. Какими силами ведется мониторинг расскажет Константин Миронов.

После установления во Владимирской области аномально жаркой и сухой погоды сотрудники МЧС пристально следят за ситуацией с возникновением лесных и ландшафтных пожаров. Какими силами ведется мониторинг расскажет Константин Миронов.Поселок Гусевский окружают осушенные болота. Здесь мониторят температуру торфа. Сейчас она находится на уровне 30 градусов. Самовоспламенение происходит при 56 и выше. Последнее возгорание здесь произошло в мае этого года. Его удалось быстро ликвидировать. Научил горький опыт 2010 года, когда область оказалась в кольце лесных и торфяных пожаров.Яков Орлов, и.о. директора Гусевского лесничества:- Тут мы стали более. Ну все таки 11 лет прошло и мы стали более усиленны в реагировании. То есть мы удивили по системе видиомониторинга возгорание, мы можем сейчас определить и скоординировать группу и силы и средства направить, и направить на пожар. Они быстро срабатывают и мы быстро его локализуют.В борьбе с огнем - все средства хороши. Но главное - вовремя заметить очаг возгорания. Контроль ведется даже из космоса. Также спасателям помогают авиация и квадрокоптеры. И все же самый действенный метод - наблюдение с земли, по старинке.Владислав Лебедиков, замначальника 5ОФПС регионального МЧС:- Пешее патрулирование является самым эффективным способом. Так как все мы здесь местные, уже не первый год работаем - основные риски знаем где находятся . в основном это около водоемов, которые здесь есть. Это рыбаки, охотники, есть среди них товарищи, которые могут забыть костёр, бросить окурок - все вот от этого и происходит.Другой действенный метод - профилактические обходы. Спасатели буквально стараются достучаться до каждого.- Наталья Тарханова, местная жительница: Мы все соблюдаем, костры не жжем, шашлык не жарим. Ждем, что хоть дождик пойдет. дождей все нет и нет. Плохо. Вроде никто здесь не жжет ничего. А траву скашиваем, сами видите.С 18 июля на территории области введен особый противопожарный режим. Он запрещает разжигать костры , особенно в лесах. Да и в лес теперь просто так не въедешь - дороги закрыты. В сельской местности обязывает жителей вовремя скашивать траву. Жаркие дни добавили работы: по сравнению с прошлым годом количество возгораний увеличилось вдвое.Юрий Арбузов, замначальника регионального МЧС:- Что касается возникновения пожаров в лесах - у нас 37 случаев неосторожного обращения с огне, два случая непреодолимые силы природы - это удар молнии, и два случая неисправной работы электросети. То есть перехлёст проводов на линии электропередач, которая проходит через лесные массивы.И все же основная причина пожаров - это человек. Если не получается убедить словом , в ход идут штрафы. Кстати, те же системы наблюдения помогают увидеть и нарушителей.Константин Миронов, Илья Хлудов Вести Владимир